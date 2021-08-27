В Международный день бокса в Саранске прошла открытая тренировка

Проведение праздничных мероприятий в международный день бокса направлено на будущие поколения и мотивирует их заниматься этим видом спорта. Такое мнение высказал Александр Савилов, и.о. Министра спорта и молодежной политики Республики Мордовия. Александр Владимирович поприветствовал участников открытой тренировки, организованной сегодня для всех желающих на площади Тысячелетия и посвященной международному дню бокса.

С праздником спортсменов поздравил Президент Владимир Путин, он отметил всю важность и исключительность этого вида спорта.

- В нашей стране этот зрелищный, яркий вид единоборств по праву пользуется особой популярностью. Ведь он требует от человека не только выносливости и отличной подготовки, но и воспитывает волю, закаляет характер, учит идти только вперёд и побеждать, - подчеркнул глава государства.

Международный день бокса проходит в пятый раз, в 2021 году AIBA перенесла дату праздника с 22 июля на 27 августа.