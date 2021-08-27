В Мордовии продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2021 г. предполагает:

– предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями субъектам МСП;

– обеспечение 31 субъекту МСП льготного доступа к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний;

– осуществление 19 субъектами МСП экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта;

– оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций) субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков (получили 301 МСП);

– грантовую поддержку «Агростартап» 15 субъектов МСП;

– субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, необходимого для производственной деятельности, а также на возмещение затрат, связанных с закупкой сельхозпродукции от членов кооператива;

– субсидии центрам компетенций на осуществление текущей деятельности в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Предпринимателям также доступны альтернативные способы получения привлечения капитала в бизнес, например, на специальных платформах, где много микроинвесторов, которые финансируют в одно предприятие или бизнес-идею. Также открыт доступ к площадкам промпарков и технопарков.