В Пензе ветерану Великой Отечественной исполнилось 90

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Нина Петровна Сюзюмова родилась 8 сентября 1931 года в семье рабочих. В 1941 году её отец был призван на фронт, мать осталась дома в Пензе воспитывать трех дочерей. Всего через несколько месяцев с начала войны на отца пришла «похоронка».

Успев получить лишь 4 класса начального образования, 13-летняя Нина вместе со старшими ребятами была отправлена на строительство новых корпусов Пензенского часового завода. За этот тяжелый труд в военные годы Нина Петровна признана ветераном Великой Отечественной войны.

После войны более 20 лет она трудилась на том же часовом заводе станочницей и шлифовальщицей, затем перешла на завод «Химмаш», где выполняла обязанности разнорабочей, работы никогда не боялась: помогала и в теплице, и на кухне. На пенсию Нина Петровна ушла лишь в 1992 году.

Руководитель следственного управления Дмитрий Матушкин от всего коллектива поздравил Нину Петровну с 90-летием, вручил от управления подарок и пожелав ей крепкого здоровья, благополучия, стойкости духа, мира и добра!