В Пензенской области реализуется масштабный инвестиционный проект

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С 2019 года компания «Русмолко» в партнерстве с АО «Россельхозбанк» реализует крупную инвестиционную программу. В ее рамках было завершено строительство в России молочно-товарного комплекса замкнутого цикла. Его первую очередь ввели в эксплуатацию в конце того де года. В прошлом году компания сдала и вторую.

Минувшей зимой руководство «Русмолко» приняло решение увеличить число голов в дойном стаде до 7200. На эти цели потрачено два с половиной миллиарда рублей. Помимо этого, также были запущены три коровника, два телятника и несколько вспомогательных объектов. На полную мощность объект планируется вывести в будущем году. Новая инвестиционная программа позволит нарастить надой на комплексе до 300 тонн в сутки или свыше 100 тысяч тонн в год, а общее поголовье скота вырастет до 17 500 тысяч голов.

- В нашей области реализуется масштабный инвестиционный проект, - подчеркнул Олег Мельниченко. – «Русмолко» - это серьезное предприятие с солидными оборотами и большой налоговой ответственностью.

В честь знаменательного событии участники церемонии высадили аллею.