Пензенец перевел мошенникам почти три миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

56-летний житель Пензы попался на удочку мошенников. Сюжет банальный и знакомый: в один из дней ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей службы безопасности, которая предупредила, что кто-то пытается оформить на его имя кредит.

Через некоторое время пензенцу снова позвонили – и в этот раз собеседник назвался представителем правоохранительных органов. Он настоятельно посоветовал мужчине сделать все, что ему скажут представители банка. «Полицейский» заверил, что дело в отношении мошенников уже расследуется, и гражданин может помочь в этом.

Сотрудник банка в ходе очередного попросил пензенца взять кредит на сумму более трех миллионов рублей, а средства перевести на безопасные счета. Получив внушительную сумму, мужчина перечислил 2 800 000 рублей на 30 абонентских номеров, однако уже на следующий день осознал, что его обманули, и пошел в полицию

По информации пресс-службы УМВД по Пензенской области, по факту возбуждено уголовное дело.