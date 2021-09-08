Артем Здунов спел «Алые паруса» вместе с бойцами студенческих отрядов

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера в Мордовии состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 55-летию студенческих отрядов республики. На сегодня в регионе их 87. Общая численность бойцов – 1870 человек. Только в этом году представители отрядов побывали в Крыму, Карелии, Татарстане, Челябинской, Ростовской, Ульяновской, Пензенской и Московской областях.

На площадке перед Республиканским дворцом культуры студенческие отряды организовали презентацию основных направлений своей деятельности. Врио главы республики Артем Здунов осмотрел ее и ближе познакомился с бойцами, а после чего вместе с ними спел неофициальный гимн движения – песню «Алые паруса».

- Вы делаете очень большую работу. Уже сейчас вы стали профессионалами в выбранной сфере, несмотря на такой молодой возраст. Уверяю, эти студенческие воспоминания останутся в вашем сердце на всю жизнь, отметил Артем Здунов.

После этого состоялось награждении наиболее активных участников.