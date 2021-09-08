В Пензе двум египетским студентам за сбыт наркотиков грозит 20 лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Кроме того, были задержаны два наркопотребителя, которые приобрели наркотик для личных нужд.

Граждане Египта прибыли в Пензу два года назад, чтобы получить высшее образование в одном из вузов региона. По словам одного из них, деньги им требовались для того, чтобы оплачивать аренду квартиры.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.