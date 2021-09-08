Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 сентября 2021 9:42

В Пензе двум египетским студентам за сбыт наркотиков грозит 20 лет лишения свободы

Полицейские выявили их причастность к сбыту наркотиков на территории Первомайского района : установлены местонахождение закладок, которые они успели сделать до своего задержания
Виктор ВИКТОРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Кроме того, были задержаны два наркопотребителя, которые приобрели наркотик для личных нужд.

Граждане Египта прибыли в Пензу два года назад, чтобы получить высшее образование в одном из вузов региона. По словам одного из них, деньги им требовались для того, чтобы оплачивать аренду квартиры.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

КриминалИнтересное