Мобильный пункт вакцинации посетит все районы Пензы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 по 11 сентября мобильный пункт вакцинации будет курсировать по всей районам Пензы.

Завтра он отправится в Железнодорожный. С 12:00 до 14:00 автобус будет стоять рядом с ТЦ «Шуист». В 14:30 он переместится на Луначарского, 30, где пробудет до 16:30. С 17:00 до 19:00 мобильный пункт вакцинации будет находиться во дворе домов № 7, 9 и 11 на улице Антонова.

9 сентября на прививку пригашаются жители Ленинского района. График работы пункта тот же. Сперва автобус будет стоять возле детской площадке у дома № 140 на улице Правды. Потом поедет на улицу 8 марта, 7. Завершится работа пункта на Карпинского, 35.

Следующий на очереди – Октябрьский район. Туда автобус приедет 10 сентября и в те же временные промежутки будет стоять во дворах домов № 21, 25 и 124 на проспекте Строителей.

11 сентября автобус приедет в Первомайский район. С 12:00 до 15:00 он будет находиться во дворе домов № 11 и 12 на улице Тепличной. После этого переедет на Зеленодольскую, 65, где пробудет до 19:00.

Всем желающим сделать прививку на выбор предлагают вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт».