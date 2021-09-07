В пензенском перинатальном центре на свет появилась еще одна тройня

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Малыши родились в середине августа в перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. Счастливые родители назвали малышей Кириллом, Даниилом и Яной.

Поскольку выносить и родить тройню сложно, маме и крохам пришлось долгое время наблюдаться у специалистов. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, а это значит, что совсем скоро их выпишут.

По информации пресс-службы областного минздрава, это уже четвертая тройня, появившаяся на свет в нашем регионе с начала года.