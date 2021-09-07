Стартовал финальный этап кадрового проекта «Пензенская область – регион возможностей»

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Накануне конкурсанты начали проходить контрольное тестирование, чтобы подтвердить свои результаты дистанционного этапа отбора в присутствии экспертов. Успешно справившиеся с контрольным тестированием становятся финалистами проекта.

В церемонии открытия завершающей части конкурса также приняли участие член Совета Федерации Мария Львова-Белова, директор ГТРК «Пенза» Оксана Чубарь и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, комментируя проведение указанного этапа кадрового проекта, врио главы областной исполнительной власти отметил высокий уровень, который показали участники, получившие приглашение в финал и успешно прошедшие контрольное тестирование.

«Была проделана огромная работа по оценке и отбору участников. Многие из вас показали отличный уровень компетенций. Непросто было пройти этот путь, я это понимаю, потому что сам являлся участником проекта Школа губернаторов, - поделился Олег Мельниченко. – И мне тоже пришлось пройти этот путь – начиная с эссе и тестирования до отбора и умения работать в команде, выстраивать конкурентные проекты. По словам врио главы субъекта РФ, Пензенская область очень заинтересована в кадровом потенциале участников конкурса.

«Из вас будет сформирован в дальнейшем кадровый резерв Пензенской области. Целый ряд победителей сразу получит возможность в октябре быть назначенными на должности советников губернатора, заместителей министров, непосредственно уже приступить к работе и управленческой деятельности. Плюс стажировки, которые будут предоставлены победителям для того, чтобы повысить свою компетенцию», - пояснил Олег Мельниченко. Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын рассказал о том, как будет организован предстоящий финал.

«Он займет два дня – сегодня и завтра – и пройдет в формате очной конференции. Вам предстоит решать разнообразные управленческие задачи и кейсы, при подготовке которых использовалась информация о региональной специфике Пензенской области. Основной акцент в финале, как и на дистанционном этапе, сделан на практических навыках и умениях, необходимых каждому управленцу. Но на этот раз компетенции будут изучаться более глубоко, с помощью экспертной оценки поведения участников», – поделился он.

Напомним, что региональный кадровый проект «Пензенская область – регион возможностей» стартовал 23 июня. По итогам регистрационного этапа число участников проекта составило 4 402 человека, приглашение в финал получили 222 участника, в результате контрольного тестирования точное число финалистов составило 169 человек.