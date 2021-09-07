Пензенская область, поселок рядом с древним Золотаревским городищем

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По решению врио губернатора, объект дошкольного образования будет включен в соответствующую региональную программу

Проектная мощность детского сада – 112 детей, в настоящее время его посещают более 80 воспитанников, с которыми работают 9 педагогов. От 1,5 до трёх лет – 18 малышей.

В 2020 году в детском саду р.п. Золотарёвка проведён частичный ремонт системы водоотведения, заменено электрооборудование в помещении одной из групп. При этом, как пояснила заведующая дошкольной организацией, зданию требуется капитальный ремонт.

Олег Мельниченко принял решение о включении детского сада в Золотарёвке в государственную программу «Развитие территорий социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг Пензенской области на 2014-2022 годы».

«Готовьте служебную записку в мой адрес, я министру финансов области дам поручение предусмотреть в программе средства. Давайте в 2022 году всё это ремонтировать. За оставшееся время надо актуализировать проектно-сметную документацию», - резюмировал он.

В сентябре 21-го года в рабочем поселке рядом древним Золотаревским городищем повеяло ветерком перемен. Олег Мельниченко распорядился обновить в Золотаревке памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

«На следующий год включаем объект в программу ремонта. Выделим средства и приведём монумент в хорошее состояние».

Указал врио губернатора и на необходимость дальнейшего развития зон отдыха в Золоторёвке, более масштабной модернизации территории данного населённого пункта, в целом. Тем более, что он примыкает к историко-культурному объекту – Золотарёвскому городищу.