В Мордовии 19-летний водитель на «Ладе Приора» вылетел на полосу встречного движения

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Печально закончился первый год водительского стажа для молодого автомобилиста из Мордовии.

5 сентября 2021 года на 39 км автодороги «г. Ковылкино – г. Краснослободск– г. Темников» 19-летний водитель автомашины «Лада Приора» (стаж 2020 г.) не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со второй автомашиной «Лада Приора» под управлением 44-летней женщины-водителя.

После столкновения автомашина «Лада Приора» под управлением 19-летнего водителя совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, автомашина «Лада Приора» под управлением женщины-водителя совершила съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 19-летний водитель госпитализирован в ГБУЗ РМ «Темниковская РБ им. А.И. Рудявского».