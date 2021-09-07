В Пензенский клинический центр крови пришли неравнодушные молодые люди

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Все больше молодых людей, участников общественного объединения «Молодежка ОНФ» включаются в сообщество доноров крови и ее компонентов.

В понедельник, 6 сентября, в Пензенском областном клиническом центре крови группа неравнодушных молодых людей приняла участие в региональной донорской акции «Ответственное донорство – шаг навстречу жизни».

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области, участие в донорской акции приняла также член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сенатор Юлия Викторовна Лазуткина. Она отметила, что впервые стала донором крови, и надеется, что смогла помочь больным людям в скорейшем выздоровлении.

«Донорские акции с участием молодежных общественных организаций регулярно проводятся на территории Пензенской области, что позволяет поддерживать стратегический запас гемокомпонентов на неснижаемом уровне», - отметила главный врач Центра крови Татьяна Крылова.

Донорская акция прошла с соблюдением всех противоэпидемиологических требований.