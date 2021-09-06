В Пензенской области продолжается строительство дороги в обход Спасска

Фото: Пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

На участке трассы М-5 «Урал» в Пензенской области возводят новые мосты через реки Студенец и Шелдаис. Сооружения станут частью обходной дороги Спасска, включающей в себя три транспортных развязки со съездами к населенным пунктам. Старые мосты обладали недостаточной грузоподъемностью.

Новая магистраль также обеспечит связь между трассой М-5 и дорогой «Спасск-Дерябкино», а также пятью сельхозпереездами.

На сегодня объект готов на 24%. Строительство планируется завершить в 2024 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».