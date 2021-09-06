Совет региональному министру экономики

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В рамках рабочей поездки в Пензенский район в понедельник, 6 сентября 2021 года, врио губернатора распорядился оказать содействие развитию малого предприятия «НойХаус» в рабочем посёлке Золотарёвка. Компания выпускает и реализует деревянные строительные конструкции, кровельные материалы. Кроме того, выполняет монтаж кровель.

Продукция производится на современном оборудовании с использованием ведущих технологий. Точки сбыта строительных материалов располагаются как на территории Пензенской области, так и за её пределами – в Подмосковье. В ходе общения выяснилось, что за мерами государственной поддержки представители предприятия не обращались.

«Не они за вами должны бегать, а вы за ними, - подчеркнул Олег Мельниченко, обращаясь к врио министра экономики региона Сергею Капралову. – Это развитие предпринимательства. Интерес у нас должен быть больше, чем у них. Они открывают рабочие места – раз. А во-вторых – это налоги».

В частности, врио главы субъекта Федерации нацелил на предоставление более выгодного кредита, который можно использовать на оплату лизингового оборудования. «Дайте им более дешевый займ, - предложил он. – Чем быстрее они «закроют» лизинговые платежи, тем существеннее снизится кредитная нагрузка на предприятие. Бизнес надо опекать, помогать ему в развитии».

В планах компании – увеличение объёма выпускаемой продукции и количества рабочих мест за счёт введения 2-х сменного режима работы.