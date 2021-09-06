Рабочая поездка Олега Мельниченко в Пензенский район

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

ДОРОГУ ДОПОЛНЯТ ТРОТУАР И ОСВЕЩЕНИЕ

Об этом врио губернатора распорядился в ходе осмотра реконструированного участка автомобильной дороги «р.п. Золотаревка – ст. Шнаево».

Капитальный ремонт выполнен в рамках государственной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области».

Протяженность обновлённого отрезка с асфальтобетонным покрытием – 1,273 м, число полос движения – 2. В процессе ремонтных работ было поднято основание, произведён монтаж двух водопропускных труб, перекладка газопровода, расширение проезжей части до 6 метров. Дорожное покрытие выполнено с использованием новых технологий. Гарантия распространяется на 5 ближайших лет.

В ходе посещения автотранспортного объекта местные жители поблагодарили врио главы Пензенской области за отремонтированную дорогу, указали на необходимость тротуара.

Олег Мельниченко поручил проработать вопрос о дополнении автодорожного участка пешеходным отрезком. А также распорядился оснастить обновлённый объект системой наружного освещения.

Также в ходе рабочей поездки 6 сентября Олег Мельниченко осмотрел в Пензенском районе цеха кондитерского производства

«ДОРОЖНАЯ КАРТА «ВАНЮШКИНЫМ СЛАДОСТЯМ»

Компания ООО «Ванюшкины сладости» работает с 2012 года. Выпускает более 400 наименований кондитерских изделий ежедневно. Общий ассортимент предприятия составляет свыше 800 наименований.

В настоящее время здесь выпускают и реализуют: печенье, кексы, пряники, пирожные, рулеты, мармелад, суфле, зефир, халву. Численность сотрудников 379 человек.

Врио главы областной исполнительной власти позитивно оценил работу кондитерского предприятия, уточнил объёмы выпускаемой продукции, нацелил на дальнейшее увеличение мощности производства. «Сделайте с главой района «дорожную карту» по расширению площадей данного предприятия», - дал поручение Олег Мельниченко врио министра экономики Пензенской области Сергею Капралову. - Так, чтобы было понятно, где и в какие сроки это будет происходить».

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Представители ООО «Ванюшкины сладости» пояснили, что на сегодняшний день они поставляют свою продукцию в 73 региона Российской Федерации и 15 стран мира. Олег Мельниченко отметил значительный объём экспорта компании. По его словам, отсутствие площадей сковывает развитие данного производства. Врио главы субъекта Федерации распорядился оказывать всестороннее содействие развитию перспективного предприятия.