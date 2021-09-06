В Мордовии перед судом предстанет мужчина, спиливший в лесничестве 15 сосен

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Следственным отделом ОМВД России по Зубово-Полянскому району завершено расследование уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, в конце июня мужчина на погрузчике приехал в Виндрейское территориальное лесничество, где совершил рубку 15 сосен. Там же он распилил их, после чего сложил в полуприцеп и перевез на две пилорамы, принадлежащие его знакомому. В ходе проводимых мероприятий часть древесины была обнаружена сотрудниками полиции, остальное обвиняемый реализовал в качестве пиломатериалов третьему лицу.

Ущерб в сумме 720 тысяч 125 рублей, причиненный лесному, охотничьему хозяйству и природопользованию Республики Мордовия, обвиняемый возместил в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.