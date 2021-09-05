В Пензе появилась первая модельная библиотека

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Городская библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина получила вторую жизнь: в рамках реализации национального проекта «Культура» в учреждении сделали капитальных ремонт и созданы условия доступной среды. Фонд библиотеки пополнился еще двумя тысячами новых книг. На эти цели было выделено почти десяти миллионов рублей, причем половину суммы направили из федерального бюджета.

Со знаменательным событием библиотеку и ее читателей поздравила врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова:

- Книги живут, когда их читают. Модельные библиотеки задают новых стандарт работы учреждений: теперь читать можно в комфортных условиях и даже в условиях удаленного доступа. Надеемся, что этот первый успех станет началом новых проектов, и библиотеки нового поколения будут встречать своих читателей во всех районах нашего города.

В обновленной библиотеке будут работать студии и кружки, проводиться форумы и конференции, занятия.