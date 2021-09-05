Многодетные семьи и пенсионеры из Пензенской области получат продуктовые наборы

Фото: Пресс-служба министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Ранее врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко озвучил предложение выделить средства для приобретения продуктовых наборов для социально уязвимых категорий граждан. Инициативу поддержали депутаты регионального Законодательного Собрания.

Помощь получат многодетные малообеспеченные семьи и лица старше 65 лет, состоящие на социальном обслуживании – всего 22 708 человек. В состав продуктового набора входят крупы, консервы, сахар, сладости и многое другое. Вес одного пакета – 12 килограммов.

Развозить продуктовые наборы начнут с 6 сентября.