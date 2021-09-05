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Общество5 сентября 2021 8:59

Зачем полицейские Пензы зачастили в питейные заведения города?

120 сотрудников УМВД России по г. Пензе вместе с присоединившимися к ним 80 росгвардейцами в последние дни лета побывали приблизительно в 700 питейных заведениях города
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В ходе профилактических мероприятий были также проверены рынки,привокзальные площади на предмет выявления нарушений миграционного законодательства. Кроме того, стражи порядка ежедневно посещали территории, прилегающие к крупным торговым центрам, парки культуры и отдыха, гаражно-строительные кооперативы, садовые товарищества и стоянки автотранспорта, общежития и места компактного проживания иностранных граждан.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, было проверено 180 иностранных граждан на предмет законности их нахождения на территории Российской Федерации и Пензенской области.

В итоге составлено 78 административных протоколов, из них по ст. 20.21 КоАП РФ – 51, по ст.20.1 КоАП РФ.

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