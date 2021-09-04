Олег Мельниченко встретился с жителями г. Нижний Ломов

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Обновленное учреждение культуры свой современный облик обрело в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных домов культуры». На эти цели было направлено более 40 млн рублей.

В 2017 году на средства грантовой поддержки Фонда кино в Центре открыт кинотеатр на 432 места. В настоящее время здесь действуют 38 кружков и любительских объединений ЦКИ посещают 690 человек, в том числе - 460 детей. Работает 37 сотрудников.

Во время общения с нижнеломовцами врио губернатора попросили оказать помощь в приобретении светового и звукового оборудования, а также одежды для сцены. «Пишите заявку, средства на эти цели выделим – 9 миллионов рублей», - ответил Олег Мельниченко и дал соответствующее поручение руководителю администрации Нижнеломовского района. «Надо, чтобы капитально отремонтированный Центр культуры в полной мере выполнял своё предназначение», - дополнил он.

Помимо творческих объединений в ЦКИ работают спортивные секции, в них занимаются 120 самбистов и 40 боксёров. На втором этаже для них организована тренажёрная комната, оборудована душевая, компактно располагаются раздевалки.

Как результат деятельности спортивных кружков - один из воспитанников секции самбо в прошлом году стал чемпионом мира среди школьников.