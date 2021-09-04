В Пензенской области состоится Всероссийская конференция по истории Золотой Орды

Фото предоставлено Институтом регионального развития Пензенской области

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, научная конференция «История и археология Золотой Орды Примокшанья: актуальные вопросы изучения и сохранения городища Наровчат-Мохша» пройдет 24-25 сентября 2021 года в селе Наровчат.

Член оргкомитета конференции, директор Центра историко-культурного наследия Института регионального развития Пензенской области, кандидат исторических наук Владимир Винничек рассказал, почему было решено организовать форум ученых в пензенском селе.

- Казанские археологи решили провести на территории Наровчата конференцию, которая отразила бы все аспекты изучения археологии Золотой Орды в Примокшанье. В райцентре намерены собрать всех, кто интересуется исследованиями, касающимися эпохи Золотой Орды, и историей местности, которую называют «наручатской землей», где находился город Мохши с его окрестностями, - отметил Владимир Винничек.

Историки установили, что на территории Наровчата ранее находилось средневековое поселение, возникшее в домонгольский период, а с основанием Золотой Орды ставшее важнейшим экономическим центром государства в XIII-XIV веках, где чеканились медные и серебряные монеты.

- Современный Наровчат стоит непосредственно на территории города Мохши. В сороковые годы тринадцатого столетия, когда было организовано государство, которое позже древнерусские летописи стали называть Золотой Ордой, в него вошли и Волжская Булгария, и земли мордвы - Верхнее Посурье и Примокшанье. Город Мохши находился на северо-западной периферии Золотой Орды и граничил с древнерусскими землями, - пояснил Владимир Винничек. - История Наровчата интересна тем, что поселений с городской инфраструктурой, кроме Мохши, на территории в Пензенской области в ордынское время не было. При этом Наровчат до сих пор не исследован до конца – большая часть его земли находится под асфальтом и огородами.

На конференцию приедут ученые, археологи и историки, из Москвы, Самары, Саратова, республик Татарстан, Марий Эл. Гостям покажут достопримечательности Наровчата – дом-музей А.Куприна, Троице-Сканов монастырь, фрагменты соборной мечети XIV века, Пушкинский центр имени Н. Н. Пушкиной-Ланской. Пензенские историки надеются, что Всероссийский форум поможет по-новому взглянуть на историю города Мохши, решить проблему с его музеефикацией.

- В Наровчате выявлены интереснейшие постройки четырнадцатого века. Если бы эти объекты удалось превратить в музей под открытым небом и организовать туда туристические маршруты, то это открыло бы новые перспективы в изучении и пропаганде культурно-исторического наследия. Нам сложно представить, к примеру, что средневековые строения отапливались с помощью дымоходов, которые проходили под полом. Однако это было на территории пензенской земли несколько столетий назад, - рассказал Владимир Винничек.

На конференции он выступит с докладом на тему «Поселенческие и погребальные памятники округи г. Мохши», расскажет коллегам о том, какие же поселковые памятники средневековой культуры найдены возле города и по каким традициям хоронили местных жителей.

Кроме того, на форуме выступят и другие пензенские исследователи. Ректор Института регионального развития Пензенской области, доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин поднимет вопрос создания в Наровчате музея под открытым небом. Проректор по научной работе Института регионального развития Пензенской области, доктор исторических наук Владимир Первушкин расскажет о возможностях туристического маршрута через село Наровчат.