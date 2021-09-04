В Мордовии может появиться бюро по оказанию бесплатной юридической помощи

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Разговор состоялся в стенах Дома Республики. Министр юстиции РФ отметил достойный уровень работы УФСИН и УФССП в регионе: службы полностью справляются с возложенными на них обязанностями.

– Уверен, что сотрудничество республики с Минюстом будет только укрепляться, - подчеркнул гость республики.

Зашла речь и о создании в Мордовии государственного бюро по оказанию бесплатной юридической помощи. Константин Чуйченко пообещал оказать поддержку данной инициативе. По словам Артема Здунова, при создании бюро будут учтены многие нюансы – в том числе, и оказанию юридической помощи жителям отдаленных районов республики.