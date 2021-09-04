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Общество4 сентября 2021 11:17

В Мордовии может появиться бюро по оказанию бесплатной юридической помощи

Вопросы создания учреждения были обсуждены в ходе рабочей встречи врио главы республики Артема Здунова и Министра юстиции РФ Константина Чуйченко
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Главы РМ

Разговор состоялся в стенах Дома Республики. Министр юстиции РФ отметил достойный уровень работы УФСИН и УФССП в регионе: службы полностью справляются с возложенными на них обязанностями.

– Уверен, что сотрудничество республики с Минюстом будет только укрепляться, - подчеркнул гость республики.

Зашла речь и о создании в Мордовии государственного бюро по оказанию бесплатной юридической помощи. Константин Чуйченко пообещал оказать поддержку данной инициативе. По словам Артема Здунова, при создании бюро будут учтены многие нюансы – в том числе, и оказанию юридической помощи жителям отдаленных районов республики.

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