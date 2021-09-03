С начала года в Мордовии выявляли поддельные купюры 68 раз

Работа по выявлению поддельных денежных купюр ведется на территории региона постоянно. Все подозрительные банкноты сразу изымаются из оборота и направляются на экспертизу.

- Мы постоянно проводим инструктаж сотрудников торговых предприятий, - отметил начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции подполковник полиции Борис Адушев.

С начала года правоохранители республики изъяли из оборота 68 поддельных купюр. Доступность принтеров и различных графических программ позволяет преступникам изготавливать фальшивки высокого качества. Чаще всего подделывают купюры номиналом в 500, 1000 и 5000 рублей, после чего их сбывают через рынки, аптеки, АЗС, предприятия малого бизнеса. Липовые банкноты, как правило, выявляются только при пересчете денежных знаков в банках, что говорит о несостоянии большинства граждан определить подлинность купюры.

Ведущий эксперт по исследованию денежных знаков Отделения – Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Наталья Чирчимова рассказала, какие отличительные знаки помогут это сделать:

- Чаще всего фальшивки имеют неестественную плотность или размеры. На купюре отсутствуют водяные знаки и защитные нити с микротекстом. В-третьих, при осмотре купюры под разными углами герб не меняет цвет. При обнаружении фальшивки не пытайтесь от нее избавиться, немедленно обратитесь в полицию. Также следует обратиться в правоохранительные органы, если вам пытаются сбыть поддельную купюру. В этом случае очень важно запомнить приметы сбытчика.