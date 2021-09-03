Олег Мельниченко посетил строящийся детский сад в селе Кривошеевка

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Новый детский сад, строящийся в рамках реализации национального проекта «Демография», рассчитан на 150 мест. Планируется, что в него будут ходить дети не только из Кривошеевки, но и Нижнего Ломова. Завершить строительство планируется в ноябре.

Олег Мельниченко положительно оценил ход работ и то, что в здании детского сада будет свой бассейн:

- Это хорошо, что ребят с малых лет будут учить плаванию, - подчеркнул он. - Главное – чтобы все работы шли в графике, чтобы мы строительство завершили вовремя.