В Мордовии полицейские стреляли из табельного оружия

Фото: Пресс-служба МВД РМ

В командном первенстве лучшими стали полицейские 2 роты отдельного батальона ППС

В личном первенстве 1 место у старшины полиции Татьяны Костюниной;

2-е занял старший лейтенант полиции Евгений Потегайкин,

3-е - старший лейтенант полиции Александр Романов.

Со словами поздравлений к участникам соревнований обратился начальник УМВД России по го Саранск полковник полиции Андрей Балачевцев.

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Председатель Совета ветеранов УМВД России по го Саранск подполковник милиции в отставке Анатолий Кондратьев поблагодарил сотрудников за профессионализм и преданность делу, а ветеранам службы выразил слова признательности за сохранение традиций и активную поддержку молодых полицейских.

Призеры и победители были награждены памятными призами.