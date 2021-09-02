Жители Пензенской области после выхода с «удаленки» стали одеваться более неформально на работу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они провели опрос работающих пензенцев на тему, как изменились из предпочтения в одежде после возвращения к работе с «удаленки». Чуть больше четверти респондентов признались, что перестали следовать строгому деловому стилю и начали одеваться более неформально. Из них 14% сказали, что стали носить более свободную и удобную одежду, а 11% и вовсе признались, что ходят на работу в повседневной одежде.

35% опрошенных придерживаются мнения, что на работе нужно вводить дресс-код. Неудивителен тот факт, что большая часть людей, высказавших такую точку зрения – представители старшего поколения.

4% участников опроса отметили, что придерживались дресс-кода даже на удаленной работе. 40% заявили, что одевались в деловом стиле для созвонов или совещания по видеосвязи.