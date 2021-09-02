Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

В совещании приняли участие руководители исполнительных и законодательных органов власти, главы районов.

Открывая совещание, Валентина Матвиенко отметила большой потенциал Пензенской области.

«Вижу, что в Пензенской области произошла некая перезагрузка, появилось новая программа социально-экономического развития. И важно, что услышано мнение жителей области, к этому призывает и Президент Российской Федерации», - подчеркнула она. – У региона есть все возможности ускоренно развиваться, обеспечивать качественный уровень жизни граждан».

Валентина Матвиенко обозначила основные векторы дальнейшего развития региона.

И важнейший из них - реализация мер социальной поддержки граждан, в том числе, семей с детьми.

В период пандемии были предприняты серьёзные меры по поддержке экономики, бизнеса, граждан, отметила Валентина Ивановна, они оказали реальную помощь людям важно, чтобы она дошла до каждого конкретного человека.

Среди других направлений Валентина Матвиенко назвала модернизацию системы здравоохранения, развитие онкологической службы.

«Руководством области правомерно поставлен вопрос о необходимости лабораторно-диагностического корпуса, это уже делается, и я думаю, что в 2023 году он будет построен», - отметила она.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» есть отдельное направление по профилактике онкологических заболеваний. Необходимо в него включиться, улучшать материальную базу и бороться за здоровье каждого гражданина».

Также председатель Совета Федерации РФ призвала активизировать работу по расселению граждан из аварийного жилья, приведя в качестве примера опыт Санкт-Петербурга по предоставлению жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и многодетным семьям.

В числе ключевых вопросов была названа и модернизация дорожной инфраструктуры региона.

Фото:Пресс-служба правительства Пензенской области

Олег Мельниченко подтвердил, что обозначенные темы являются приоритетными в работе регионального правительства и поблагодарил Совет Федерации за помощь в решении социально-значимых вопросов.

Он отметил, что регион сохраняет положительные темпы экономического развития.

«Промышленный экспортный потенциал вырос на 133% к уровню прошлого года. С целью увеличения темпов роста и объемов промышленного производства особое внимание уделяется работе по реализации инвестиционных проектов», - пояснил врио главы субъекта Федерации. - Ключевую роль в повышении денежных доходов граждан играет рост заработной платы. А это напрямую связано с инвестиционной активностью и сохранением темпов экономического роста».

Положительная динамика отмечается и в сфере жилищного строительства. В текущем году к сдаче запланировано 852 тыс. кв м. жилья. Показатель обеспеченности населения жильем на 1 человека составляет 30,5 кв м. По этому параметру мы занимаем 1 место в ПФО и 14 – в Российской Федерации.

Так же динамично, по словам Олега Мельниченко, развивается агропромышленный комплекс. Посевная площадь в текущем году по Пензенской области составила 1 млн 504 тыс. гектаров, что на 55,4 тыс. гектаров больше уровня прошлого года.