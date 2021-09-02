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Происшествия2 сентября 2021 9:04

В Мордовии взятка в 50 тысяч усадила сотрудника МСЧ-13 ФСИН на скамью подсудимых

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия при содействии ОСБ регионального УФСИН 10 июня 2021 года мужчина был задержан с поличным
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России, обвиняемого в получении взятки.

За 50 тысяч рублей он пообещал осужденному без достаточных на то оснований подготовить медицинские документы с выставлением необходимого диагноза для изменения условий отбывания наказания. На основании указанных документов осужденный освобождался от тяжелых физических нагрузок и работ в запыленном помещении ИК.

По информации пресс-службы республиканского СУ СК РФ, 10 июня 2021 года в ходе проведенных сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия оперативно-розыскных мероприятий при содействии ОСБ регионального УФСИН мужчина был задержан с поличным после получения денежного вознаграждения.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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