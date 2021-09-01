В Мордовии дали старт проекту «Пушкинская карта»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Сегодня в российских регионах стартовала культурная программа «Пушкинская карта». В Мордовии проект был представлен работникам сферы культуры и образования в центре «Тавла».

«Пушкинская карта» позволит молодому поколению приобщиться к богатому духовному наследию нашей страны. Людям от 14 до 22 лет будут выдаваться специальные карточки, которые позволят бесплатно посещать учреждения культуры – все расходы будут покрыты из государственного бюджета. В этом году номинал «Пушкинской карты» - три тысячи рублей, но уже в следующем его планируется увеличить до пяти.

По словам Артема Здунова, чтобы воспользоваться данной возможностью, нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте госуслуг и получить виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».

- Самое главное, что молодые люди сами будут голосовать своим решением, в какие учреждения культуры приходить, - подчеркнул врио главы республики.