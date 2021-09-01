Артем Здунов открыл новую школу в селе Аксеново

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В новой школе есть все необходимое для учебы: современные кабинеты, спортивные комплексы, мастерские, компьютерные классы и многое другое.

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Артем Здунов поздравил собравшихся с началом учебного года:

- Благодаря нацпроекту «Образование», такие современные школы строятся теперь и в селах.

Директор школы Максим Каштанов, обращаясь к родителям школьников, подчеркнул, что педагогический коллектив готов к тому, чтобы дать детям максимально полный багаж знаний.

Фото: Пресс-служба Главы РМ

После этого для Артема Здунова провели экскурсию по новой школе. В конце праздника врио главы Мордовии вместе с учащимися 11 классов заложил аллею, посадив молодую тую.