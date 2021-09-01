Визит Валентины Матвиенко в Пензу

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

С учителями, школьниками и их родителями глава верхней палаты российского парламента планирует пообщаться в городском лицее №14, где примет участие в праздновании начала нового учебного года.

Также глава СФ намерена посетить областной онкологический диспансер, ознакомиться с его технической оснащённостью, встретиться с сотрудниками и пациентами медицинского учреждения.

В программе поездки - совещание с руководством региона по основным направлениям деятельности органов исполнительной власти. Предполагается обсудить перспективы социально-экономического развития Пензенской области, вопросы, требующие совместных усилий федеральных и региональных органов власти.

Среди них – капитальный ремонт инфраструктурных и социальных объектов, вопросы повышения качества жизни людей и благоустройства территорий.

Кроме того, Валентина Матвиенко побывает на Пензенском арматурном заводе, осмотрит линии по производству оборонной продукции и электрооборудования.