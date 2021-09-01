Поздравление О.В. Мельниченко с Днем знаний

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем знаний!

Жизнь каждого из нас неразрывно связана с любимой школой, с первым учителем. И каждый раз начало нового учебного года вызывает в душе волнующие и радостные воспоминания. Первое сентября, прежде всего, это праздник наших дорогих первоклассников. Пусть школьные годы станут для вас интересными и познавательными, уверен, что вы найдете новых друзей и совершите множество открытий.

День Знаний дает старт очередному этапу плодотворной деятельности педагогических работников, на которых мы традиционно возлагаем большие надежды. Ваша профессия формирует человека, обеспечивает стремление в будущее. Вам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть - наших детей. И ту ответственность, которая лежит на педагоге с точки зрения воспитания и обучения человека, невозможно измерить.

Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в учебе и труде!