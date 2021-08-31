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Общество31 августа 2021 17:40

Артем Здунов: «Профессия ветеринара требует особых сил и самоотдачи»

Торжество, приуроченное к профессиональному празднику, состоялось сегодня в Большом зале Дома Республики
Источник:kp.ru
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Фото: Пресс-служба Главы РМ

Артем Здунов поприветствовал собравшихся и поздравил их с Днем ветеринарного работника:

- Профессия ветеринара требует особых сил и самоотдачи. С начала года специалисты республики провели более 380 тысяч исследований для профилактики опасных болезней скота, сделали более двух миллионов прививок, взяли более 50 миллионов проб.

В регионе в полтора раза сократилось число населенных пунктов, где были выявлены случаи заболевания бешенством.

- Все это результат активного внедрения в отрасль новых технологий, научных достижений, цифровых технологий, модернизации материально-технической базы службы, - добавил Артем Алексеевич.

В конце мероприятиям работникам отрасли были вручены награды.

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