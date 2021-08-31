Артем Здунов: «Профессия ветеринара требует особых сил и самоотдачи»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Артем Здунов поприветствовал собравшихся и поздравил их с Днем ветеринарного работника:

- Профессия ветеринара требует особых сил и самоотдачи. С начала года специалисты республики провели более 380 тысяч исследований для профилактики опасных болезней скота, сделали более двух миллионов прививок, взяли более 50 миллионов проб.

В регионе в полтора раза сократилось число населенных пунктов, где были выявлены случаи заболевания бешенством.

- Все это результат активного внедрения в отрасль новых технологий, научных достижений, цифровых технологий, модернизации материально-технической базы службы, - добавил Артем Алексеевич.

В конце мероприятиям работникам отрасли были вручены награды.