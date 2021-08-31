День города-2021 в Пензе: праздничные торжества отменены из-за коронавируса

Фото: Анна САДОВНИКОВА

Напоминаем вам, что ранее предполагалось, что праздник снова состоится осенью, а не будет объединен с Днем России, как это было раньше. Потом появилась информация, что все мероприятия, запланированные на 3-5 сентября, пройдут в онлайн-формате.

Сегодня стало известно, что празднование Дня города в Пензе в этом году не состоится из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Праздник был отменен и в Заречном.

Напоминаем вам, что режим повышенной готовности на территории области продлен до 30 сентября.