Олег Мельниченко и Елена Вяльбе определили направления развития лыжного спорта в регионе

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Открывая деловое общение, врио главы субъекта Федерации отметил высокий интерес со стороны жителей региона к зимним видам спорта, подчеркнув, что для этого есть необходимые условия.

В настоящее время лыжные стадионы обустроены в Пензе, Кузнецке и Никольске. Отделения для тренировки лыжников открыты в 20-ти физкультурно-спортивных учреждениях. Их посещает свыше 1800 детей и подростков. Работают 52 тренера.

Представители Пензенской области в разные годы достигали высоких спортивных результатов, входили в сборную нашей страны. Больших успехов в лыжных гонках добивались студенты Пензенского государственного университета, среди которых: заслуженные мастера спорта Александр Большунов и Алексей Червоткин, мастера спорта международного класса Анна Жеребятьева и Валерий Гонтарь.

Елена Вяльбе поблагодарила врио главы региона за оказываемое внимание к лыжному спорту.

«Я уверена, что большое количество жителей Пензенской области встают на лыжи в выходные дни, когда есть возможность покататься. И это главное – потому что лыжи являются по-настоящему массовым, доступным и удобным видом спорта для всей семьи», - отметила она.

В завершении диалога Олег Мельниченко и Елена Вяльбе подписали Соглашение между Правительством Пензенской области и Общероссийской общественной организацией "Федерация лыжных гонок России" о сотрудничестве в сфере развития, популяризации лыжных гонок на территории региона.