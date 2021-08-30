Олег Мельниченко откликнулся на просьбу жителей Бессоновки о помощи

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В рамках рассмотрения вопросов в сфере земли и недвижимости врио главы областной исполнительной власти обратил внимание на актуальность темы по уточнению границ земельных участков, принадлежащих физическим лицам.

«В Бессоновке возникла ситуация – группа граждан обратилась с просьбой о помощи. Земельные участки, на которых стоят жилые дома, расположены огороды, вдруг оказались в других границах после того, как произошёл переход на съёмку через космический спутник. И теперь данные не совпадают с тем, что было раньше», - проинформировал Олег Мельниченко.

«В результате жителей ещё начинают штрафовать. И это носит массовый характер», - добавил он.

Врио главы субъекта Федерации распорядился подготовить предложения по узакониванию землевладений граждан в прежних границах. Тех участков, что оформлены до 1 января 2022 года.

«Зачем мы граждан «третируем»? – возмутился врио губернатора. – А потом хотим, чтобы к нам нормально относились».

«В Бессоновке целые улицы в такой ситуации находятся. Там живут люди с низкими доходами, они не могут себе позволить 5 тысяч рублей за определение одной точки земельного участка заплатить. Зачем мы жителей выводим на социальное недовольство? Готовьте предложения, будем выходить с законодательной инициативой на федеральный уровень», - поставил задачу Олег Мельниченко.