Валерий Лидин поздравил бойцов и ветеранов внутренних войск с Днем спецназа

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Ветераны братства краповых беретов «Витязь» и бойцы Росгвардии собрались у памятника пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, чтобы отдать дань уважения своим товарищам, павшим при выполнении служебного долга.

Глава Законодательного Собрания субъекта РФ предложил почтить память воинов, ценой своей жизни отстоявших конституционный строй России, защитивших мирных граждан от преступных посягательств, минутой молчания.

Валерий Лидин выразил благодарность ветеранам «Витязя» за большую патриотическую работу с молодежью. От лица депутатского корпуса он пожелал служащим внутренних войск крепкого здоровья, благополучия.

На верное служение и новые подвиги бойцов благословил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения памятных наград. Медали II степени «За пользу Спецназу» удостоен Валерий Лидин.

В завершение торжества к подножию памятника были возложены венки и цветы.