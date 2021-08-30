Пензенские регбисты - бронзовые призеры первенства России

Фото:РК "Локомотив-Пенза"
Команда Пензенской области в своём заключительном матче первенства России по регби взяла верх над сверстниками из Зеленограда.
По итогам первого тайма молодые пензенцы смогли создать неплохой задел, благодаря попыткам Бачурина и Мишина, так что на перерыв стороны ушли при счёте 10:0 в пользу подопечных Захарова и Швангиразде.
Во втором тайме нашим спортсменам удалось отстоять победный счёт.
Итог – 10:7, и команда нашего региона становится бронзовым призёром Первенства России по регби U18.
Источник: РК "Локомотив-Пенза"