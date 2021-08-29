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Происшествия29 августа 2021 21:05

В Мордовии следователи выясняют, как у мужчины оказались пистолеты Вальтер PPK и Р38

И стреляло ли в России произведенное на заводах Германии в 1943 году оружие
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Пистолеты, а также обрез и многочисленные патроны были изъяты в квартире жителя Саранска и его доме в Лямбирском районе сотрудниками МВД РМ, регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Изъяты также детали пистолетов, тиски, свёрла, токарное и сварочное оборудование. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение оружия» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконные изготовление, переделка огнестрельного оружия».

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Фото: Пресс-служба МВД РМ

Экспертами установлено, что изъятое оружие исправно и пригодно для стрельбы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.

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