Артем Здунов провел встречу с заместителем министра МЧС РФ Николаем Гречушкиным

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Накануне Артем Здунов посетил Темниковский район республики, где все еще продолжается тушение природного пожара на территории заповедника. Сперва руководитель региона вместе с начальником ГУ МЧС России по РМ Андреем Наумовым осмотрел полевой лагерь для спасателей, где созданы все условия для отдыха огнеборцев – есть даже баня.

Как отметил Андрей Наумов, на сегодня в тушении задействованы 650 человек. Активные очаги возгорания имеются в нескольких частях заповедника.

После этого врио главы Мордовии посетил приграничную с Нижегородской областью территорию. В разговоре с Николаем Гречушкиным было отмечено, что в тушении масштабного природного пожара принимают участие не только аэромобильные группировки МЧС России, но и силы РСЧС, Росгвардии, Министерства обороны.

Пожарные подразделения работают круглосуточно. Ситуацию на территории отслеживают с помощью беспилотников.

- Развернута настоящая войсковая операция! – подчеркнул Артем Здунов.

Николай Гречушкин высоко оценил работу региона и выразил благодарность руководству республики и всем службам, задействованным в тушении огня.