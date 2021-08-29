Сотрудница УМВД по Пензенской области помогла девочке-подростку, вступившей в «группу смерти» в социальных сетях

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Гражданка рассказала, что ранее ее дочь вступила в так называемую «группу смерти» в социальной сети (так называются закрытые сообщества, в которых некие кураторы дают подросткам задания, зачастую сопряженные с риском для здоровья и жизни). Не зная, как поступить в такой ситуации, родители подростка обратились к эксперту экспертно-криминалистического отдела УМВД России по г. Пензе Оксане Шмельковой.

Она сразу же дала четкие указания, как поступить, не навредив при этом девочке. После лечения в медучреждении подростку стало гораздо лучше.

Пензячка попросила руководителя регионального УМВД объявить благодарность Оксане Шмельковой за спасение детской жизни.