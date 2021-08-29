В Пензе сохранили льготы по оплате проезда дачников

Фото: Юлия Пыхалова

Народные избранники заметили, что данные маршруты являются межмуниципальными и должны финансироваться, в том числе, и за счет регионального бюджета. При это согласились с докладчиком Александром Басенко в том, что дачи находятся за пределами города, но ездят туда пензенцы. Причем те из них, кто добирается на свой участок на общественном транспорте, являются наиболее незащищенными слоями населения и максимально нуждаются в помощи.

Большинством голосов депутаты приняли положительное решение по этому вопросу.

О процессе оказания государственной помощи на основании социального контракта рассказал глава администрации Пензы.

Он напомнил, что в городе реализуются такие направления, как помощь в трудной жизненной ситуации и поиске работы, в осуществлении предпринимательской деятельности, а также ведении личного подсобного хозяйства.

Зашла речь в ходе сессии и о реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, а также спорных вопросах, связанных с изменениями в федеральном законодательстве.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Поправка к закону была направлена на предотвращение злоупотреблений, связанных с программой переселения. Чтобы не было фактов, когда квартиры и комнаты умышленно делятся, дробятся, и люди начинают претендовать на отдельные помещения, что, приводит к необоснованным тратам бюджетных средств.

В Пензе порядка 300 жителей из 2200, уточнил Андрей Лузгин, произвели регистрационные действия после признания дома аварийным. В таких случаях решение принимается в судебном порядке. Там, где сделка безденежная и у граждан это единственное жилье, где сделки совершены с помощью материнского капитала, суды принимают решение в пользу жителей, и мы их не оспариваем, идем на предоставление жилья в порядке очередности.