Олег Мельниченко: «В Бессоновке надо строить еще один детский сад»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сейчас в Бессоновке уже есть один детский сад, состоящий из двух корпусов и филиалов, расположенных в селах Полеологово и Блохино. Всего в учреждение ходит 454 ребенка.

Администрация сада сообщила, что детская площадка при учреждении нуждается в ремонте. Олег Мельниченко пообещал выделить средства на эти нужды.

Также Олег Мельниченко сообщил о планах построить в селе еще один садик. Это планируется сделать в 2023-2024 годах.

Помимо этого, продолжается строительство пристроя к учреждению, совмещающему детский сад и начальную школу, на улице Жилгородок. Он позволит создать еще 40 мест для детей ясельного возраста. Объект готов на 99 процентов, но из-за подорожания стройматериалов на завершение требуются дополнительные средства. Олег Мельниченко поручил внести соответствующее предложение на рассмотрение сессии Законодательного Собрания.