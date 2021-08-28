Пензенскому литературному журналу «Сура» исполнилось 30 лет

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Сегодня в журнале публикуются произведения авторов из 62 регионов России и 13 стран мира – поэтому «Суру» называют российским изданием с пензенской пропиской. С круглой датой коллектив журнала поздравил и.о. первого заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов:

- Я горжусь, что именно на пензенской земле издается такой журнал.

С 2003 года учредителем «Суры» является Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова. Директор учреждения вручила редактору журнала Надежде Никулаенковой и автору рубрики «Под Лермонтовской звездой» директору Государственного музея-заповедника «Тарханы» Тамаре Мельниковой благодарственные письма.

Завершился праздник концертом.