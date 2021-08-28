В Мордовии прошло общереспубликанское родительское собрание

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Вчера на базе Краснослободской школы №1 состоялось общереспубликанское родительское собрание. К разговору, прошедшему в формате онлайн-трансляции, смогли подключиться все районы республики.

Одной из главных тем собрания стала организация нового учебного года, до которого остаются считанные дни. По словам врио главы республики, образовательный процесс начнется в традиционном очном формате, но с соблюдением всех санитарных требований и мер.

Массовые линейки на День знаний отменены: их проведут только для учащихся первых и одиннадцатых классов, а также в сельских школах с малой численностью учеников. Для других классов мероприятия пройдут в формате классных часов. Кроме того, с сентября в школах республики будет организована работа групп продленного дня, также при четком соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Зашла речь и об организации горячего питания для школьников. Учащиеся начальной школы, а также дети из малоимущих семей и дети с ограниченными возможностями здоровья, будут получать его бесплатно. Артем Здунов попросил родителей продолжать контроль за организацией питания в школах. Как пояснила и.о. министра образования Республики Мордовия Елена Солдатова, все вопросы, касающиеся этой темы, можно задать по телефону 39-18-42, каждый день с 9.00 до 18.00.

Поступило много вопрос и о вакцинации школьников от коронавируса. Как сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог Михаил Чумаков, делать прививки несовершеннолетним начнут после 25 сентября, когда поступит специально разработанная для этого вакцина.

Также Артему Здунову поступили и более конкретные вопросы. В частности, один из них касался строительства школы на 800 мест в юго-западной части Саранска. По словам врио главы Мордовии, необходимая документация готовится уже сейчас.

Многодетный отец из села Белозерье Ромодановского района поблагодарил руководство республики за новый детский садик и попросил построить также и школу: сейчас дети села вынуждены учиться в две смены. По словам Артема Здунова, новая школа на 165 мест должна быть построена в Белозерье в 2023 году.

Завершая родительское собрание, руководитель республики пожелал педагогам, детям и их мамам и папам хорошего учебного года, прилежания, здоровья и творческих успехов.