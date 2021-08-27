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Общество27 августа 2021 16:41

Мэр Пензы не подтвердил информацию о сносе детского центра «Спутник» на Западной поляне

Вопрос был затронут сегодня в ходе 26-й очередной сессии городской Думы
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Пензенской городской Думы

Фото: Пресс-служба Пензенской городской Думы

Уже некоторое время среди пензенцев ходят слухи о том, что детский центр «Спутник», расположенный на Западной поляне, планируется снести, а на его месте построить новую школу. Подтвердить или опровергнуть эту информацию сегодня попросили мэра Пензы Андрея Лузгина.

По его словам, микрорайон действительно нуждается в строительстве еще одной школы. И территория «Спутника» рассматривается, как возможная площадка для нее. Однако решение о сносе детского центра пока не принималось. Более того: на территории «Спутника» запланирован ряд работ по ремонту и благоустройству.

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