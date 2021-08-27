Еще один пункт вакцинации от коронавируса открылся в пензенском Доме молодежи

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Особое внимание на эту информацию стоит обратить работающим гражданам – данный пункт вакцинации открыт с 17 до 20 часов, а это значит, что здесь вы сможете сделать прививку после работы. Дом молодежи располагается по адресу ул. Кирова, д. 51.

Напоминаем вам, что сделать прививку можно также в ТЦ «Коллаж», «Весна», «Горизонт» и «САНиМАРТ» в будние дни с 15 до 18 часов. В выходные с 12 до 18 часов будут открыты пункты вакцинации в ТЦ «Коллаж» и «САНиМАРТ».

Пункт вакцинации, расположенный в торговом центре «Атак» пока приостановил свою работу.