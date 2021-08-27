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Происшествия27 августа 2021 13:00

Один из очагов пожара на территории заповедника в Мордовии удалось локализовать

От огня пострадала площадь в 5900 гектаров
Анна ЧЕРНАЯАнна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ

Продолжается тушение природного пожара, возникшего на территории заповедника им. П.Г. Смидовича. Напоминаем вам, что возгорание возникло в результате грозы, случившейся в начале месяца.

На сегодня площадь, пройденная пожаром, составляет 5900 гектаров. На территории Краснослободского лесничества был локализован один из очагов площадью в 450 гектаров.

По информации пресс-служб ГУ МЧС по РМ, в тушении задействованы 646 человека, 145 единиц техники. На месте работают аэромобильные группировки МЧС России, силы и средства РСЧС, Росгвардии и Министерства обороны.

ЧПИнтересноеПожар на территории Мордовского государственного заповедника им. П.Г. Смидовича