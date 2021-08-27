Один из очагов пожара на территории заповедника в Мордовии удалось локализовать

Фото: ГУ МЧС по РМ

Продолжается тушение природного пожара, возникшего на территории заповедника им. П.Г. Смидовича. Напоминаем вам, что возгорание возникло в результате грозы, случившейся в начале месяца.

На сегодня площадь, пройденная пожаром, составляет 5900 гектаров. На территории Краснослободского лесничества был локализован один из очагов площадью в 450 гектаров.

По информации пресс-служб ГУ МЧС по РМ, в тушении задействованы 646 человека, 145 единиц техники. На месте работают аэромобильные группировки МЧС России, силы и средства РСЧС, Росгвардии и Министерства обороны.