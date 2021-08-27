Олег Мельниченко проведет третий прямой эфир в социальных сетях

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил Олег Мельниченко, в ходе рабочих поездок по районам он оценил состояние многих детских садов, школ и колледжей. И везде получал вопросы и просьбы.

«Знаю, что еще больше их у тех, с кем не было возможности пообщаться лично», - подчеркнул врио губернатора.

Задать свои вопросы жители региона смогут в ходе прямого эфира, которые врио губернатора Пензенской области проведет на своих страницах в социальных сетях 30 августа. Начало в 16:00.